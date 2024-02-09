حسام موافي محذرًا من أدوية علاج التنميل: يؤثر سلبًا على وظائف الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب تنميل القدمين، لسيدة من كبار السن تبلغ 74 عاما.

أكد موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأعصاب نوعين إما حسية أوحركية، منوها أن "التنميل" يعني تآكل العصب الحسي، وسببه قد يكون من نقص فيتامين ب 1 أو 6 أو 12.

قال حسام موافي إن التهاب أطراف الأعصاب مرض ليس خطير ولكن ليس له حل، معلقا: نادرا ما يؤثر على الحركة، ويكون في اليدين أو القدمين.

استكمل حسام موافي قائلا: "أدوية علاج التنميل تؤثر تأثيرا سلبيا على وظائف الكلى، وخاصة مريض السكر".

واختتم موافي: مريض السكر يشعر بألم المفاصل، وعلاج المفاصل قد يسبب مشكلات كثيرة لوظائف الكلى، ويجب اتباع إرشادات الطبيب قبل تناول أي دواء؛ وكل 100 شخص يغسل كلى بينهم 50 بسبب تناول الأدوية.