بندافع عن وجودنا.. أسامة كمال: الإسرائيليين مرعوبين من استعدادات مصر على الحدود



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل تترقب افتتاح كوبري الفردان واستئناف حرة القطارات أعلى قناة السويس في اتجاه سيناء، موضحًا أن هذا المشروع يمثل قلق لإسرائيل من خلال نقل الكثير من الأشياء إلى سيناء، وهناك تخوفات لإسرائيل من قوة الجيش المصري واستعدادات الدولة المصرية في سيناء.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة دي أم سي، أن الدولة المصرية تستعد على الحدود من العملية في رفح الفلسطينية، قائلا: "إسرائيل في الناحية الثانية مرعوبين من اللي بتعمله مصر ومحتاجين استعدادات أكبر واكثر ومصر قالت لهم لو حصل هجوم مفيش اتفاقية سلام واحنا بندافع عن وجود مش بس حدود".

وأشار إلى أن مصر مستعدة على كل الأصعدة والبعض مرعوبين من استعدادات مصر أن هناك تخوفات لإسرائيل من قدرة مصر الفترة المقبلة لتعمير سيناء وصناعة جبهة ضخمة وقوية أمام أي أفكار أو أحلام أو كوابيس توسعية لدى إسرائيل، لافتًا إلى أن هناك موقع إسرائيلي به مقال لضابط متقاعد استعرض كوبري الفردان والخطط المصرية لفتح خطوط سكك حديد في سيناء والتي تمثل قلق كبير للاحتلال الإسرائيلي.