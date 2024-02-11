ضربة الأب كانت الأقوى.. تفاصيل مقتل شاب في منزل العيلة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل نجله بعد التعدي عليه بالضرب على رأسه باستخدام "خشبة"، بسبب خلاف مالي بينهما بمنطقة المنيرة الغربية.

البداية عندما نشبت مشادة كلامية بين شاب ووالده بسبب خلاف على مبلغ مالي، وتطور لمشاجرة حتى استل الأب قطعة خشبية وسدد ضربة قاضية على رأس نجله حتى سقط قتيلا داخل منزل العائلة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب في ظروف غامضة بمنطقة المنيرة الغربية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بآثار تعدي بالضرب على رأسه، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو والد الضحية، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض عليه واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، قائلا "مكنتش أقصد".

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

"تهشم التكييفات".. السيطرة على حريق في برج شهير بالمهندسين (صور)

خلال 72 ساعة.. طريقة تسديد نصف غرامات المرور

قرار جديد من النقض في طعون مرتضى منصور

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها

لماذا حرمت المحكمة أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات؟