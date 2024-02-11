عزبة الهجانة.. ننشر كشوف تعويضات نزع الملكية بمدينة الأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن حي شرق مدينة نصر، كشوف تعويضات نزع الملكية للمواطنين الذين شملتهم أعمال الحصر في منطقة مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا".

وتضمنت الكشوف المعلنة من قبل الحي، قيمة التعويضات المادية عن حصر الوحدات السكنية والمحلات التجارية البديلة بمدينة الأمل.

وأشار حي شرق مدينة نصر إلى بدء صرف التعويضات للمستحقين بحسب الكشوف اعتبارًا من يوم الخميس 8 فبراير 2024 بمكتب بريد الحي العاشر.

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