قرار قضائي جديد بشأن استبعاد نقيب المحامين عبد الحليم علام من الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل أولى جلسات دعوى استبعاد نقيب المحامين عبد الحليم علام من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، لجلسة 18 فبراير لإعداد المذكرات الختامية.

وأقام أحد المحامين طعنا قضائيا بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، لاستبعاد نقيب المحامين عبدالحليم علام من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين.

وجاء في تفاصيل الدعوى، أن اللجنة المخولة بقبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين والنقيب قبلت أوراق الطالب الأول تحت رقم 99 حسب الكشوف الأولية للأسماء المقبول أوراق ترشحها عن مقعد مجلس النقابة العامة للمحامين، حيث تم قبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام عن منصب نقيب المحامين، بالكشف قرين رقم 12، ونشرت الكشوف بتاريخ 2 / 2/ 2024 للانتخابات المحدد لها يوم 2024/3/9.

وأضافت الدعوى: طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 31321 لسنة 77 ق قضاء إداري، فإنه يحق للطالبين إقامة هذا الطعن بطلب استبعاد اسم عبد الحليم علام عبد الحليم علام المحامي بالنقض المرشح على منصب نقيب المحامين، والمعلن اسمه بالكشوف تحت رقم 12، وذلك ما تساند إليه حكم محكمة القضاء الإداري رقم 31321 لسنة 77 ق الصادر بجلسة 2023/6/25.

وتابعت المحكمة: ولما كان الثابت أن عبد الحليم علام عبد الحليم علام هو النقيب الفرعي لنقابة الإسكندرية الفرعية، فإنه لا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك أنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 2023/9/4 وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية، وجاء حكم محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا وبحق بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.

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