زعيم الأغلبية: الرئيس السيسي هو أول من دعم وساند حقوق المسنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قدم الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وبعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، إن الرئيس السيسي هو أول من دعم وساند حقوق المسنيين وخصص للصندوق الخاص بهم مبالغ مالية من صندوق تحيا مصر وساند تلك الفئة والتي تبلغ اكثر من 9 مليون مواطن مصري مسن إيمانا بحقوقهم. وأضاف القصبي أن الرئيس دائما وأبدا داعما للفئات التي كانت مهمشة وعلى رأس تلك الفئات دعم الرئيس المرأة المصرية اقتصاديا وماليا وسياسيا وجعلها في بؤرة صناع القرار، كما دعم الرئيس الشباب وساندهم سياسيا واقتصاديا وجعل منتدي الشباب قبلة لكافة شباب العالم، كما دعم الرئيس أسر الشهداء والمصابين وغيرها من الفئات التي كانت بالفعل تحتاج للرعاية ولذا وجب الشكر والتقدير للرئيس.

ووافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون حقوق المسنين جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. وجاءت موافقة المجلس وقوفا بعدما وجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا الموافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وحاز مشروع القانون على الأغلبية اللازمة ولذلك أعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون.