"لو عايز تتفسح".. تعرف على طريقة حجز وأسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أتاحت وزارة السياحة والآثار، عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية شراء التذاكر إلكترونياً باستخدام الكروت البنكية لزيارة عدد 35 موقع أثري ومتحف آثار مفتوح للزيارة، وجاري إضافة المزيد من المواقع والمتاحف تباعاً.

وتذخر مصر بالعشرات من المواقع الأثرية المفتوحة والمتاحف التي لا مثيل لها في العالم حول الحضارة المصرية القديمة، والإسلامية والقبطية والرومانية وغيرها من الحضارات التي مرت على مصر على مدار العصور المختلفة.

وللتعرف على أسعار التذاكر والحجز لزيارة أي موقع أثري أو متحف يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، وإليك الرابط.