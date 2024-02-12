"القابضة للمياه" توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك في مجال خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

قام بتوقيع البروتوكول المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ومحمد محمود الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، ويتضمن البروتوكول تحديد القواعد والشروط والأحكام التي تنظم آلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف تيسير العمليات المالية للمستفيدين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفي سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر ويعزز البروتوكول التكامل الرقمي ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف أن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات، ويعكس التزام الشركة بتطوير أدائها في إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.

وأشار رئيس بنك مصر إلى أن البنك جزءًا لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية في مصر، وقد أدى دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، ويسعى بنك مصر أن يكون الرائد في توفير الخدمات المالية المتقدمة، ومواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان، ليتبنى البنك استراتيجية الرقمنة لتيسير الوصول إلى الخدمات، وتسريع عمليات المعاملات، ويتيح البروتوكول تقديم العديد من خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية، وتتمثل في:

١- خدمات التحصيل من خلال نقاط البيع الالكترونية p.o.s indoor حيث سيقوم البنك بتغطية كافة مراكز التحصيل والفروع التجارية بالشركات التابعة، وكذلك تفعيل خدمة السداد باستخدام المحافظ الالكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.

٢ - خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات cps التي تتيح سداد المدفوعات الحكومية المختلفة.

٣- خدمة تحصيل الفواتير من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية للشركة القابضة وشركاتها التابعة الى جانب العديد من المزايا التى تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمة مميزة للعملاء مع تطبيق أعلى معايير الجوده بغرض الحوكمة و الارتقاء بمستوى اداء القطاعات التجارية بالشركات التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية.

4- كما توفر المنظومة التى سيتم تطبيقها العديد من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن الفواتير وخدمات الدفع و السداد للمتحصلات طوال ايام الاسبوع