سيدة تصرخ في المحكمة: "بيحب بنت خالته والناس كلها عارفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت "سارة. ح"، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وتطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "بيحب بنت خالته المطلقه.. وفاضح نفسه قدام الناس".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2736 لسنة 2022، بإنها تعرفت على زوجها "أحمد. ع"، 36 سنة، مهندس كمبيوتر، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبعد شهور من الكلام وجدته شخص مناسب ومحترم وملتزم.

تكمل الزوجة حديثها: وجدته بعد الزواج يفعل ما بوسعه حتى يجعلني سعيدة، بادلته نفس الشعور حتى جعلته لا ينقصه شيء، لكن الغريب تغير حاله بعد رجوع بنت خالته من البلد منفصلة عن زوجها.

تضيف "سارة": لاحظت نزوله المتكرر لمنزل أهله والبقاء بالساعات حتى يجالسها وبعد رحيل أمه للعمرة صمم على نقل إقامتها لمنزلنا، تحدثت معه عدم تكرار أفعاله حتى يتجنب الشبهات، تشاجر معي ووصل الوضع بيننا لترك البيت أسبوع كامل.

تختتم الزوجة: "رجعت البيت بعد عودة أمه من العمرة، وكانت المفاجأة فرح أخته الصغيرة، والغريب في الوضع زوجي ظهر أمام الجميع أنه يريد الزواج من بنت خالته، عن طريق "الصور التي قام بتصويرها معها"، أمام الجميع، لم يتركها ولو دقيقة، طالبته بالطلاق لكنه رفض.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للتخلص منه ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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