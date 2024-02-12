عبر "تيك توك".. الداخلية تضبط المتهمين بتصوير فيديو تمثيلي بانتحال صفة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، تضمن قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمناً قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة من قوة أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديدهم وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم اعترفا بقيامهما بأداء مشهد تمثيلي وبصحبتهم آخرين "غير معلومين لديهم" وجميعهم عاملين بمكتب عمالة ملك أحد الأشخاص "جاري تحديده وضبطه"، كمشهد ضمن أحد الأعمال الدرامية منذ حوالي عام.

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