هل الأكل والشرب أثناء القيادة مخالفة؟.. مساعد وزير الداخلية يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنتشر عدد من الرادارات الحديثة على أبرز الطرق والمحاور بمختلف المحافظات؛ لضبط السرعات المقررة للسيارات ورصد القيادة الجنونية، كذلك التلاهي عن القيادة بالأكل أو الحديث عبر الهاتف وعدم ارتداء حزام الأمان.

يتساءل العديد من المواطنين عن هل الأكل والشرب أثناء قيادة السيارة مخالفة؟

من جانبه قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة للمرور، إن من آداب وقواعد المرور عدم الأكل أو الشرب وأنت تقود المركبة، لسلامة قائد السيارة؛ وهي سلوكيات خاطئة؛ لكنها لا تتسبب في ارتكاب مخالفة، ويحق للسائق التحدث في الهاتف عبر السماعة، أو يمكنه الانتظار بالسيارة على جانب الطريق، وفتح إشارات الانتظار والتحدث عبر الهاتف.

وأضاف قريطم، في تصريحات تلفزيونية: "مفيش مخالفة بالشكل دا مين قال أن في مخالفة على الأكل داخل العربية، ونوضح إن من آداب قواعد المرور عدم تناول الطعام عشان أمن وسلامة حضرتك، وحتى الآن لا يوجد مخالفة على الأكل والشرب، ولا يوجد مخالفة على قيادة السيارة بيد واحدة، لكن بقول للمواطن ازاي هتسوق وتتمكن من عجلة القيادة إذا حصل حادث لا قدر الله وتقدر تسيطر على دريكسيون العربية".

ويستعرض "الخليج 365" كيفية التظلم على مخالفات المرور 2024 "أونلاين":

1 - الدخول على موقع النيابة العامة من هنا

2 - اختر "التظلمات" ثم اضغط استمرار

3 - اختر "مخالفات رخص المركبات" أو "مخالفات رخص القيادة"

4- أدخل بيانات رخصة المركبة أو رخصة القيادة ثم اضغط "طلب دعم"

5- أدخل سبب التظلم

6 - متابعة الرد على الطلب بالضغط على "متابعة الطلب" وإدخال البيانات المطلوبة

ويمكنك عن طريق الموقع استخراج شهادة وفاء بالغرامات (شهادة المخالفات) أونلاين رسومها 50 جنيهًا وتصل خلال يومين أو ثلاثة أيام عن طريق البريد مقابل 15 جنيهًا فقط.

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