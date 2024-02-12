لعدم التزامها بقرار الغلق.. تحرير 172 مخالفة للمحلات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 172 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة الماضية، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 172 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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