وفد من مجلس الدولة يزور الكويت لتعزيز تبادل الخبرات وتوطيد التعاون القضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ترأس المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، وفداً قضائياً رفيع المستوى من قضاة ومستشاري مجلس الدولة في زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون القضائي بين مجلس الدولة والسلطة القضائية بالكويت وتعزيز وتبادل الخبرات بين الجانبين.

والتقى المستشار عادل عزب - رئيس مجلس الدولة خلال الزيارة بالمستشار فيصل سعيد الغريب وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية، والمستشار الدكتور عادل بروسلي - رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمستشار محمد أبو صليب - رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار صلاح الماجد رئيس إدارة الفتوى والتشريع، والسفير أسامة شلتوت - سفير مصر بالكويت والمستشارون أعضاء مجلس الدولة المعارين بدولة الكويت.

و تناولت الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي بين الجانبين لاسيما فيما يتعلق بالاتحاد العربي للقضاء الإداري والذي تعتبر دولة الكويت عضو مؤسس به.

وأكد المستشار عادل عزب على أن العلاقات بين مصر والكويت علاقات متجذرة وتاريخية في المجال القضائي و القانوني.

كما أكد على أن مجال التدريب والتعرف على أحدث الأحكام والأفتاء والتشريع والذي يعد من أبرز المجالات التي يتطلع الجانبين للعمل على تفعيله خلال الفترة القادمة، من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة بين أعضاء مجلس الدولة المصري ونظرائهم بدولة الكويت الشقيقة؛ بهدف تبادل الخبرات والمهارات والمعارف القضائية والقانونية وتحقيق الاستفادة القصوى لأعضاء الجانبين بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء مبدأ سيادة القانون.

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