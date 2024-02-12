تحت رعاية الرئيس.. الداخلية تنظم ملتقى طلائع المناطق الحضارية الجديدة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الرابع لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة على مدار 3 أيام، واستضافتهم بقرية الشرطة بمحافظة بورسعيد، ويأتي ذلك تأكيداً على سعى الدولة بكافة مؤسساتها نحو الارتقاء بالعنصر البشرى وليس فقط بناء مناطق حضارية جديدة.

جاء ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية، في ترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة من خلال اطلاعهم على تاريخ بلدهم وما يحمله من بطولات لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن، فقد تضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة زيارات لمعالم مدينة بورسعيد التاريخية ومن بينها المتحف الحربي وعدد من المعالم التاريخية والحضارية بالمحافظة، كما تم زيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد والذي يعود بناءه إلى فترة الثلاثينيات القرن الماضي.

واداركاً لأهمية إطلاع النشء على الصناعات الوطنية نظمت الوزارة زياة للمنطقة الصناعية اطلع خلالها الطلائع والشباب على مصنع إنتاج الدوائر الكهربائية للسيارات وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبى احتياجات السوق المحلى، وحرصت الوزارة على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر (أنفاق 3 يوليو) التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة وهو من المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية، وتم تنظيم احتفالية لهم هناك.

كما تضمن البرنامج محاضرات توعوية بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية والتى عكست مدى التطور الذي أحدثته المبادرة في ثقافتهم وحجم معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية تم خلالها تكريم المتميزين علمياً وفنياً ورياضياً من الطلائع والشباب.. وتم ختام فعاليات الملتقى بتنظيم حفلاً ترفيهياً لهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم.

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