شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للأبراج، ونماذج التشطيبات الداخلية للوحدات بالأبراج، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو شركة انكوم.

وتفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التشطيبات الداخلية الجارى تنفيذها فى الأبراج، موضحاً أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ4 أبراج بمشروع الداون تاون، والذى يضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

كما عقد وزير الإسكان، اجتماعا مع ممثلى شركة "cscec" الصينية، المنفذة للمشروع، لاستعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع، والعقبات التى تواجه التنفيذ، وسبل التغلب عليها، كما وجه الوزير بسرعة البدء فى تنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.