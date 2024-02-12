أمطار رعدية بحبات البرد.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، بحسب بيان صحفي، الإثنين، إنه يسود حالة الطقس خلال الـ72 أيام القادمة، حالة من الاضطرابات في الأحوال الجوية، إذ يحدث انخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء؛ ليسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت، إلى أن درجات الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 8 إلى 9 درجات مئوية، وفرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وتابعت الأرصاد، أن البلاد تشهد من الأربعاء، أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

الأربعاء 14 فبراير

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الأربعاء 14 فبراير، تشهد، أمطارًا متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد".

وأشارت إلى، وجود أمطار خفيفة، على مناطق من خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد إلى مناطق من "جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، وشمال الصعيد".

الخميس 15 فبراير

تابعت الأرصاد، أنه حالة الطقس الخميس 15 فبراير، تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء".

وأكملت الهيئة، أن حالة الطقس تشهد، أمطارًا متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ومنطقة خليج السويس، وسيناء، تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

الجمعة 16 فبراير

أضافت الأرصاد، أن حالة الطقس الجمعة، تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية، تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء".

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس، تتأثر بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ومنطقة خليج السويس، وسيناء، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.