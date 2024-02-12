وعدني بالجواز فسلمته نفسي.. قصة طفلة سقطت فريسة "ذئب التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل هتك عرض طفلة - أقل من 18 سنة - على يد صديق والدها بالتجمع الخامس.

قالت المجني عليها في التحقيقات إن والدها يعمل خفير على فيلا بالتجمع الخامس، وبعد استقرارها سنة في المكان، تعرف على خفير يحرس الفيلا جوارهم وتوطدت علاقة العائلتين، فيما توطدت علاقة سرية بينها وبين الجار.

في البداية، أوهم الخفير ابنة الـ17 سنة باسم الحب ووعدها بالزواج، حتى استدرجها إلى الفيلا في غياب ساكنيها "كان بيجبلي أكل.. وكان بيمسك إيدي"، واستمرت علاقتهما لأكثر من 3 سنوات لكنها تطورت إلى أنها عاشرها معاشرة الأزواج "وعدني بالجواز فسلمته نفسي".

منتصف أبريل الماضي، أقنع المتهم حبيبته الصغيرة بضرورة السفر إلى الإسكندرية لإتمام زواجهما، هربت معه، فاصطحبها إلى شقة مستأجرة حيث عاشرها معاشرة الأزواج وظلا سوية عدة أيام حتى علم بإبلاغ والدها عن اختفاءها برفقته والتحقيق مع شقيقه فتركها تعود لوالدها.

وبعد إدلاء المجني عليها بأقوالها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي أحالته للجنايات بتهمة هتك عرض المجني عليها.