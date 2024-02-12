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مدبولي ينقل لـ الشيخ محمد بن زايد تعازي الرئيس السيسي في شهداء الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

 

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات " وام" ، إلى رئيس دولة الإمارات تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

 

واستعرض اللقاء مسارات التعاون المشترك بين البلدين خاصة المجالات الحيوية التي تقوم عليها التنمية وترفد الاقتصاد الوطني وتنوعه في البلدين الشقيقين.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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