الخارجية: مستعدون على كافة المستويات ونتعامل بمنطلق الحفاظ على أمننا القومي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الدولة المصرية مستعدة على كافة المستويات وترفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولديها الخطط والاستعداد للتعامل مع أي تداعيات

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي"، ان مصر تعمل دائما للحفاظ على أمنها القومي والتعامل مع كافة الأزمات المحيطة من هذا المُنطلق

وأكد على أن التركيز حاليا من الدولة المصرية ينصب على معالجة الامر، ومصر داعم قوي للقضية الفلسطينية، متابعًا: الدولة تحافظ على أمنها القومي ومصلحة المصريين، ومن يرصد التحركات المصرية في التعامل مع كافة الأزمات المحيطة لمصر تنطلق من منطلق حماية الأمن القومي".

وأكد على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبون بوضع حد للعنف الإسرائيلي ووقف العملية التي تنوى إسرائيل القيام بها في رفح الفلسطينية لتفادي وقوع كارثة انسانية.