حملن سفاحًا.. إحالة طبيب شهير للجنايات لإجراؤه عمليات إجهاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض لسيدات حملن سفاحًا.

المتهمون في القضية هم: "ص. ع"، 74 سنة/ طبيب نساء وتوليد، و"ن. أ"، 18 سنة، طالبة، و"س. ج"، 37 سنة، و"م. أ"، 25 سنة، عاطل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استغل كونه طبيبا وحول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجهض عمدا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب جنينها من حمل سفاح.

وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية وهي امرأة حبلى، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق أسباب الوفاة.

يُجرم القانون المصري في مادته 262 الإجهاض فنصت على "أن يعاقب كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، بالحبس"، وهي ذات عقوبة الحبلى.