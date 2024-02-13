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قفل "درج الكومدينو" على رأسها.. قتل بلا رحمة لـ"الطفلة مكة" في السلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، الحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة في السلام، شرق القاهرة.

كشفت التحقيقات أن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، كانت تعيش في منزل صديق والدها، وبعد خروج الأخير من الحبس في عدد من القضايا اصطحبها لبيت عمتها بالسلام.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها عانت من سوء المعاملة من زوج عمتها بعد حبس والدها مرة أخرى، ويوم الواقعة لم يتحمل زوج العمة بكائها فضربها ضربًا مبرحًا وأغلق "درج الكومدينو على رأسها" حتى كسر عنقها فلفظت أنفاسها الأخيرة.

نقلت العمة الطفلة إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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