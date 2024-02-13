علاقة صداقة كلمة السر.. حل لغز جريمة كمبوند الأثرياء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل شاب داخل شقة بكمبوند في مدينة حدائق أكتوبر.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن مشاجرة نتيجة علاقة صداقة انتهت بسقوط القتيل.

المتهم لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته تاركًا جثة صديقه "إسلام" على الأرض وسط بركة من الدماء لكن تتبع رجال الشرطة لخطوط السير وتفريغ الكاميرات أوقعه في "الكلبش".

مأمورية أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش فرقة حدائق أكتوبر وقادها الرائد فريد معاذ رئيس المباحث ألقت القبض على المتهم وأقر بالجريمة وأرشد عن سلاح الجريمة.

في حضور ممثل النيابة العامة وتحت حراسة أمنية مشددة، اصطحبت الشرطة المتهم لتمثيل جريمته وإيداعه بعدها الحجز تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة.