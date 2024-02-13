شكرا لقرائتكم خبر عن 79 % من القراء يطالبون بمنع الوقوف المخالف للسيارات بمحيط المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات المرور بمحيط المدارس لمنع الوقوف المخالف للسيارات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور بمحيط المدارس لمنع الوقوف المخالف للسيارات. وأيد 79% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور بمحيط المدارس لمنع الوقوف المخالف للسيارات، بينما عارض 21% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور بمحيط المدارس لمنع الوقوف المخالف للسيارات.

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