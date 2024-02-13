بحضور رئيس المخابرات الأمريكية.. اجتماع رباعي بالقاهرة لبحث التهدئة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
يلتقي اليوم رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر، ومدير الموساد بمسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.
جاء ذلك حسبما أفاد نباء عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
يلتقي اليوم رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر، ومدير الموساد بمسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.
جاء ذلك حسبما أفاد نباء عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.
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