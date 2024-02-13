بحضور رئيس المخابرات الأمريكية.. اجتماع رباعي بالقاهرة لبحث التهدئة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يلتقي اليوم رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر، ومدير الموساد بمسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

جاء ذلك حسبما أفاد نباء عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.