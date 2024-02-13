"مافيا الدولارات" في قبضة الداخلية.. كيف ضبطت 44 قضية خلال يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي "العملة الصعبة" والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها في السوق السوداء.

بعد جمع المعلومات والتحريات وباستخدام التقنيات الحديثة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 44 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة.

قدرت قيمة المضبوطات في القضايا بـ20 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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