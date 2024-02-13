قرار قضائي جديد بشأن دعوى وقف التصديق على انتخابات الطائفة الإنجيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من سامح عيد فؤاد بولس، ضد اسطفانوس زكي اسطفانوس، سكرتير الطائفة الإنجيلية وآخرين، لوقف تصديق نتيجة انتخابات الطائفية الإنجيلية المنعقدة يوم 2023 /2/17، لجلسة 20 مايو المقبل.

كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار الجمعية العمومية بالطائفية الإنجيلية.

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