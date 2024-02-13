اندلاع حريق في عقار بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل شقة سكنية بفيصل اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بكفر طهرمس.
اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه التنسيق مع قطاع الغرب.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق السادس بالعقار رقم 37 بشارع الريحاني وسط جهود محاصرة النيران.
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