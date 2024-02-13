شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن مسابقات لطلاب المدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مسابقات الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية، والمشاريع الحيوية والمشاريع العلمية، لطلاب المدارس للفصل الدراسى الثاني 2024، على أن تقوم الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع مكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة بعمل أربع مسابقات وهى..

- المسابقتان الأولى والثانية الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية يتم التحكيم في شهر مارس 4202 بمكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة.

- المسابقتان الثالثة والرابعة المشاريع الحيوية والمشاريع العلمية يتم التحكيم في شهر مايو 2024، بمكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة، حيث يشارك طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي - إعدادي - ثانوي على مستوى الجمهورية (عام خاص فني ) في هذه المسابقات.





أولًا.. مسابقتا الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية - مسابقة الوسيلة العلميةتصميم وسيلة علمية مفيدة تخدم الموضوعات المتعلقة بتغيرات المناخ في المراحل التعليمية المختلفة.





- مسابقة الأجهزة المبتكرةتصميم جهازا علمياً يخدم ذوى الهمم فى البيئة التي يعيش فيها الطلاب ومرتبط بمادة العلوم في المراحل التعليمية المختلفة.





شروط مسابقتى الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية

أوضحت الوزارة شروط مسابقتي الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية كالآتى..

يشترك فيها تلاميذ مرحلة التعليم الاساسى الابتدائي - الإعدادى وطلاب المرحلة الثانوية وذلك من خلال المديريات التعليمية فقط.

لا يجوز اشتراك الطالب بأكثر من عمل.

لا يجوز للمشرف أن يقوم بالإشراف على أكثر من عمل.

ترسل هذه الأعمال إلى مكتب تنمية مادة العلوم في موعد غايته الخميس 14 مارس 2024.

يتم إخطار الطلاب والمشرفين الفائزين عن طريق المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية.





ثانيًا.. مسابقتا المشاريع الحيوية والمشاريع العلمية

1- المشاريع الحيوية: تصميم جهاز يعالج أحدى مشكلات البيئة المعاصرة.

2- المشروعات العلمية العملية: تصميم منزل ذكى Smart Home.





شروط مسابقتى المشاريع الحيوية والمشاريع العلمية

يشترك فيها تلاميذ مرحلة التعليم الاساسى الابتدائي - الإعدادى وطلاب المرحلة الثانوية وذلك من خلال المديريات التعليمية فقط، ولا يجوز اشتراك الطالب بأكثر من عمل، و لا يجوز للمشرف أن يقوم بالإشراف على أكثر من عمل، وترسل هذه الأعمال إلى مكتب تنمية مادة العلوم في موعد غايته الخميس 16 مايو 2024، و يتم إخطار الطلاب والمشرفين الفائزين عن طريق المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية.