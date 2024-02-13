"وضعوا شطة في عينه".. حكم نهائي لـ3 متهمين قتلوا مواطن بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ثلاثة متهمين، على الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد، وفي الموضوع بتخفيف الحكم للسجن المشدد 15 سنة لإدانتهم في جريمة قتل عمد بالقليوبية .

أسندت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية وهم كل من: "م.س" و" ا.خ" وشهرته جوافة و"م.س" والمتهمة "ا.م" بأنهم بدائرة القناطر الخيرية قتلوا المجنى عليه "ب.ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاح ناري فرد خرطوش وسلاح أبيض سكين وأداة شطة وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب.

واقترنت تلك الجناية بأخرى بأنهم في ذات المكان شرعوا في سرقة التليفون الخاص بالمجني عليه، وكان ذلك ليلا حال كونهم حاملين أسلحة، كما حازوا وأحرزوا بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة إلا لشخصية لسلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض وأداة الشطة.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد عدى المتهمة الرابعة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم المصاريف الجنائية.

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