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لامس أماكن حساسة في جسدها.. إحالة سائق هتك عرض فتاة بالوايلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت النيابة المختصة سائق توك توك إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة في الوايلي.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم "م. ا" هتك عرض المجني عليها "ك. م" أثناء استقلالها التوك توك ملكه لتوصيلها إلى أحد الأسواق.

وقالت المجني عليها إن المتهم توقف في أحد الشوارع الهادئة من المارة، ولامس أماكن حساسة في جسدها، فاستغاثت بالمواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي أحالته للجنايات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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