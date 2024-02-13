ضبط مالك مطبعة وربة منزل لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بالقاهرة، لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (مالك مطبعة، ربة منزل) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهما حال قيامهما بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثــــار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متر، وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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