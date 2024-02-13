محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس ويوجه بتوفير مناخ ملائم للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه أحمد راشد محافظ الجيزة مديري الإدارات التعليمية بإجراء المتابعات الدورية والزيارات للمدارس للوقوف على انتظام العملية التعليمية والتعامل مع أي معوقات، كما وجه بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري.. مشددا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب في المدرسة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الثلاثاء لانتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكدا انتظامها لليوم الثالث دون أية معوقات وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من مدير مديرية التربية والتعليم على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، مقدما التهنئة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم من معلمين وإداريين وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.

وشدد المحافظ كذلك على المتابعة المستمرة للمدارس ومتابعة حضور وغياب الطلاب، مع التأكيد على نظافة المدارس والإشراف اليومي بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس وتفعيل المجموعات المدرسية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المدارس ومنع وجود إشغالات وباعة جائلين لتوفير المناخ الملائم للطلاب مع المتابعة الدورية لحالة النظافة وانتظام رفع أي مخلفات أولا بأول.

وبعث أمنياته لطلاب المحافظة بأن يكون فصلا دراسيا مليئا بالمعرفة والتعلم لأبنائنا الطلاب، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح وتحقيق أعلى المراتب.