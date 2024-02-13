شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تدين عدوان الكيان الصهيوني على رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت نقابة المهندسين المصرية عـن رفضهـا وإدانتها الشديدة لجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبهـا قـوات الاحتلال الصهيونـي ضـد الشعب الفلسطيني فـي غـزة وآخرهـا القـصـف الـدمـوي فـي "رفـح" الـذي أسـفـر عـن سـقوط مئات الشهداء والجرحـى، فـي اسـتمرار لتوسيع سلسلة المذابح وحـرب الإبـادة الجماعية التي ترتكبهـا، فـضـلا عـن سياسات التهجير القسري التي تنتهجهـا منذ أكتوبر الماضي.

واعتبرت نقابة المهندسين، فى بيان، العملية العسكرية فـي رفـح هـو تصعيد خطير مـن قـبـل دولة الاحتلال، مؤكدة دعمها للموقـف المصري الـرافـض لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجيـر القسري للشعب الفلسطيني فـي غـزة، وهـو المخطـط الـذي تسعى دولـة الكيان الصهيوني لتنفيذه، فـضلا عـن دلالات ما يحمله الهجوم على رفح من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وشـددت نقابـة المهندسين علـى تأييـد ودعـم كـافـة الإجـراءات اللازمـة لـدعـم أشقائنا فـي غـزة وحماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي عـدوان مـن شـأنه المساس بمقدراتنـا وسيادتنا باعتبار الهجـوم عـلـى رفح الحدودية تهديد لأمننا القومي.

كما جددت مطالبتهـا للمجتمـع الـدولـي والـدول العربيـة بالاضطلاع بدورهـم والتحـرك الـفـوري لـوقـف جـرائـم الاحـتـلال الإسرائيلي فـي قـطـاع غـزة وعلـى كل الأراضـي الفلسطينية، والتحـرك الجـاد لـوقـف هـذه المذابـح الـتـي ترتكـب ضـد المدنيين العـزل، والضغـط لـوقـف حـرب الإبادة والتجويع والقتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلـة لإنهـاء حـالـة الاحتـلال طـويـل الأمـد للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للقرارات الدولية.

وأكدت رفـض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونـي والـدعـوة لـطـرد سفير الكيان الصهيونـي مـن مـصـر، وسـحـب السفير المصـرى، واستمرار كافـة أشكال المقاطعة للعدو الصهيوني والداعمين له.