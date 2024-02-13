نقابة المهندسين تدين عدوان الكيان الصهيوني على رفح: لا بد من وقف الإبادة الجماعية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

أعربت نقابة المهندسين رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وآخرها القصف الدموي في رفح الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، في استمرار لتوسيع سلسلة المذابح وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها، فضلًا عن سياسات التهجير القسري التي تنتهجها منذ أكتوبر الماضي.

وأكدت نقابة المهندسين أنها تعتبر العملية العسكرية في رفح تصعيدًا خطيرًا من قِبل دولة الاحتلال، فإنها تؤكد دعمها الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة، وهو المخطط الذي تسعى دولة الكيان الصهيوني لتنفيذه، فضلًا عن دلالات ما يحمله الهجوم على رفح من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وتشدد نقابة المهندسين على تأييد ودعم كل الإجراءات اللازمة لدعم أشقائنا في غزة وحماية الأمن القومي المصري، والتصدي لأي عدوان من شأنه المساس بمقدراتنا وسيادتنا؛ باعتبار الهجوم على رفح الحدودية تهديداً لأمننا القومي.

وقالت النقابة إنه تجدد مطالبتها المجتمع الدولي والدول العربية بالاضطلاع بدورهم والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى كل الأراضي الفلسطينية، والتحرك الجاد لوقف هذه المذابح التي ترتكب ضد المدنيين العزل، والضغط لوقف حرب الإبادة والتجويع والقتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة؛ لإنهاء حالة الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للقرارات الدولية.

وتؤكد النقابة رفضها كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى طرد سفير الكيان الصهيوني من مصر، وسحب السفير المصري، واستمرار كل أشكال المقاطعة للعدو الصهيوني والداعمين له.

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