شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة والشباب يبحثان حل قضايا نادى سموحة الرياضى قانونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، لبحث حل قضايا نادى سموحة الرياضى قانونيا، بحضور المهندس فرج عامر رئيس النادى، وممثلين عن الوزارتين.

وقال "القصير" أن الاجتماع استمع لكافة وجهات النظر وناقش مختلف القضايا القانونية التى تواجه نادى سموحه، مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ودراسة القضايا بشكل مفصل ووضع حلول قانونية مناسبة، كما تم الاتفاق على التواصل مع الجهات المختصة الأخرى لحل هذه القضايا بشكل نهائي.

وأضاف "القصير" أن وزارة الزراعة تقدم كل الدعم للشباب مصر مشيدا بالتعاون البناء مع وزارة الشباب فى هذا الاطار وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من الاجتماع هو الحرص على ايجاد حلول لقضايا نادى سموحه بشكل عادل وقانونى، مشيرًا إلى أن حل قضايا نادى سموحه قانونيا يؤدى إلى تحسين الاستقرار المالى والإدارى للنادى، كما يساعد على تطوير النادى وتحسين أدائه الرياضي.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم لحل قضايا النادى، صاحب الجماهيرية الكبيرة بالإسكندرية والعمل على ايجاد حلول قانونية مناسبة بالتنسيق مع كافة الجهات، مثمنًا الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى العديد من الملفات الهامة.