تحذير من حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تنشر توقعاتها التفصيلية (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، تمتد ليلا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأثربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 21 12

طنطا 18 12

دمياط 18 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 12

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 18 09

كاترين 14 04

الطور 20 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 17 11

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 16 10

السلوم 16 09

سيوة 18 09

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 15

الشلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 07

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 24 11

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 06

أبوسمبل 24 10