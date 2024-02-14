وزير الري يبحث مع عدد من قيادات الوزارة الأعمال المنفذة بمشروع مصرف كيتشنر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، مع عدد من قيادات الوزارة، ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص الوزارة .

واستعرض وزير الري - خلال الاجتماع - ما تم تنفيذه من جانب الوزارة، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، فضلا عن تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف.

كما تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة، وتقوم محطة سمتاي بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاي، ويتم إحلال كلا المحطتين؛ نظرا لتقادمهما، حيث تم إنشاء المحطتين عامي 1962 و1978 على التوالي.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة بالبرنامج الزمني للمشروع؛ تمهيدا للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة بأسرع وقت.

يذكر أن مكونات المشروع، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.