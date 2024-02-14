بحضور نواب المحافظة.. وزير النقل يستعرض استراتيجية وخطط ومشروعات الوزارة في دمياط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط هم: النائب ضياء الدين داود ـ النائب اللواء على العساس ـ النائب الدكتور محمود نجيب مشعل ـ النائبه دكتورة هناء أحمد فاروق ـ النائبة إيفيلين متى بطرس ـ النائبه رحاب محمد موسى.

وبحسب بيان، يأتي لقاء وزير النقل بالنواب، لإطلاعهم على استراتيجية وخطط ومشروعات الوزارة في نطاق المحافظة في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على احترامه الكامل وتقديره وكل العاملين بوزارة النقل للدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب في دعم المشروعات القومية التي تساهم في خدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يجسد التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الارتقاء بمستوى خدمات ووسائل النقل المختلفة المقدمة للمواطنين.

واستعرض وزير النقل مشروعات الوزارة في نطاق محافظة دمياط، إذ بدأها بميناء دمياط البحري، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير ميناء دمياط.

ولفت إلى أن أهم المشروعات الجاري تنفيذها مثل محطة الحاويات تحيا مصر 1 التي تم تسليم الرصيف الجنوبي إلى شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) المشغل لمحطة والتابعة للتحالف (يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد) وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع محطة تداول الحبوب والغلال وإنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400م ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2.

كما استعرض المشروعات المستقبلية ضمن خطة تطوير الميناء ومشروعات الطرق داخل الميناء، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إليه والتي تساهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء.

وتم استعراض مشروعات الطرق والكباري في نطاق المحافظة سواء طرق مبادرة حياة كريمة أو الطرق الاستثمارية أو المخططة، إذ تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع دمياط / عزبة البرج بطول 9.6 كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (م1) وإنشاء طريق شاحنات خرساني من كم 45 (مدينة دمياط للأثاث) حتي كم 80 (المنصورة الجديدة) وتطوير ورفع كفاءة طريق 186 (زعرب) وتطوير وصلة ميناء دمياط ومحور فارسكور طريق شربين دمياط الغرب وطريق (801 ) كفر البطيخ / طريق ابوالنوم ورفع كفاءة الطريق الدائري بمركز كفر سعد ورفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديدة ورفع كفاءة طريق أبو النوم / كفر الغاب وطريق مصرف أبو النوم و رفع كفاءة طريق (18) السوالم / ميت أبو غالب / كفر سعد وازدواج طريق شربين دمياط الشرقى (نطاق محافظة الدقهلية) وطريق ترعة السلام.

كما تم استعراض إلى طريق دمياط / عزبة البرج، إذ أكد الوزير على تكثيف الأعمال في كافة المشروعات الجاري تنفيذها وفقا للمخطط الزمني لها ووفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لا توفر فقط فرص عمل للشباب وإنما تخدم حركة الزراعة والتجارة والصناعة.

وفي قطاع السكك الحديدية، تم استعراض مشروع تطوير وازدواج و كهربة إشارات خط (طنطا /المنصورة/دمياط) الذي سيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات، بالإضافة إلى زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتحقيق عوائد مادية لهيئة السكك الحديدية والمناطق الزراعية والصناعية وخدمة حركة التجارة.

وتم التطرق إلى مشروع الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يصل بين محافظة بورسعيد شرقًا حتى أبوقير غربًا بطول 250 كم لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع والربط بين الموانئ، إذ يمر الخط بمحافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة ويربط المحافظة بكل من بورسعيد والاسكندرية ومن المخطط تنفيذ هذا الخط بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ طولها 2250 كم وجاري العمل في الثلاثة خطوط الأولى باجمالي اطوال 2000 كم.

من جانبهم، أشاد نواب مجلس النواب بمحافظة دمياط بالجهد المبذول من جانب وزارة النقل لخدمة المواطنين بالتعاون بين الوزارة وأعضاء مجلس النواب لخدمة المواطنين وتقديم افضل مستويات الخدمة لهم.