بعد استغاثه عبر الفيس بوك.. الداخلية تزيل عقار آيل للسقوط في المراغة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات استغاثة أهالي من عقار آيل للسقوط، إذ تبين صدور قرار إزالة للمبنى.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول استغاثة عدد من الأهالي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من عقار آيل للسقوط بمنطقة درب الضيق بالمراغة بسوهاج مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

بالفحص وبالتنسيق مع الجهات المختصة تبين صدور قرار إزالة للعقار المشار إليه موضوع الشكوى، وتم تنفيذه وإزالة أسباب الشكوى.

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