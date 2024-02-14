شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية لوزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"، وذلك بعنوان: "تهديدات وتحديات الأمن القومي المصري وتأثير الأحداث الجارية على مصر".

تنظم الندوة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، ويحاضر فيها اللواء محمد الغباشي الخبير العسكري والاستراتيجي، وذلك بحضور عدد من شباب وفتيات محافظات "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، ومطروح، والبحر الأحمر".

ومن المقرر أن يدير اللواء محمد الغباشي نقاشًا موسعًا مع الشباب حول التحديات التى تواجه الأمن الداخلى، وآليات الحفاظ عليه، وتعزيز قيم الانتماء لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأمن القومى المصرى.