تدخل لفض مشاجرة بين نجليه وآخرين.. تفاصيل مقتل مُسن بطلق ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات حدوث مشاجرة بالمنوفية ووفاة أحد الأشخاص وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها موظف بالمعاش مصاب بعيار ناري وتوفى عقب وصوله - مقيم بدائرة المركز.

بسؤال نجلي المجني عليه قررا حدوث مشاجرة بينهما وكل من (عاطلين، طالب – لإثنين منهم معلومات جنائية) مقيمين بدائرة المركز، لخلافات سابقة بينهم، تدخل خلالها والدهما للفض بينهم فأطلق الطالب عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبرفقتهم 4 عاطلين، بحوزتهم "2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش – طبنجة وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.500 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش- سيارة ملاكي مستأجرة- فرد محلي".

بمواجهة المتهمين اعترف ثلاثة منهم بارتكاب الواقعة، وأقروا وباقي المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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