15 مايو.. الحكم على عامل قتل زوجته بكرداسة بسبب خلافات أسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء، الحكم علي عامل كاوتش قتل زوجته علي إثر مشادة كلامية لظنه بيها السوء، لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

أحالت النيابة العامة المتهم "مصطفي.م" 25 سنة، عامل كاوتش، لمحكمة الجنايات المختصة بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة.

تبين أنه في يوم 2023/2/4، قتل المتهم عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد زوجته المجني عليها "سماح. س" من غير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت المشاجرة ولمحاولة المجني عليها الاستغاثة من شرفة مسكنهما قام بدفعها من علو فسقطت أرضًا، محدثًا اصابتها الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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