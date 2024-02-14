جاءت في توقيت مناسب.. مصطفى الفقي يفنِّد أهمية زيارة أردوغان إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعرب الدكتور مصطفى الفقي، المفكرة السياسي، عن تفاؤله بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مصر، خلال الفترة الحالية، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدَين، معتبرًا إياها خطوة مهمة، وجاءت في توقيت مناسب؛ خصوصًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وقال الفقي، خلال تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر، تُعد زيارة تاريخية، وتؤكد أن العلاقات المصرية- التركية اتخذت مسارها الصحيح بعد تعكر دام أكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلى أن نبذ الخلافات وإزالة الملفات العالقة أولوية لدى الجانبَين.

ولفت المفكر السياسي إلى أن عودة العلاقات المصرية- التركية ستعزز حلقة الوصل التجارية والسياحية بين البلدَين الشقيقَين؛ والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد في كليهما.

واختتم الفقي حديثه مؤكدًا عمق العلاقة الأخوية التي تربط الشعبَين المصري والتركي الشقيقَين، والتي تضرب جذورها لعهود زمنية بعيدة.