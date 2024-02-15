بسبب إيقاف التعيينات.. خبير يحذِّر من خلو المجازر من الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

حذَّر الدكتور مجدي حسن، رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر، ورائد الطب البيطري في مصر، والنائب السابق لرئيس اتحاد منتجي الدواجن، والمرشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، من استمرار إيقاف التعيينات الحكومية للأطباء البيطريين، والمستمرة منذ 10 سنوات.

وأوضح حسن، خلال ندوة أُجريت في "الخليج 365" برئاسة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (الخليج 365- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، أن إيقاف التعيينات سيؤدي إلى خلو المجازر من الأطباء، وكذلك الوحدات البيطرية، ومزارع الدواجن.

وأضاف، إن صناعة الدواجن في مصر تُعاني منذ 5 سنوات؛ بسبب العشوائية في إدارة الصناعة، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان قبل الأزمة الافتصادية، يكون المعروض أكثر من الطلب؛ مما يؤدي إلى تدهور السعر بحيث يكون أقل من التكلفة؛ فيتعرض التاجر إلى الخسارة.

وشدد حسن على ضرورة وضع ضوابط وخطة؛ لتنظيم صناعة الدواجن، لتوافر الإنتاج على مدار الـ52 أسبوعًا، بالإضافة إلى مراعاة موسم رمضان بشكل خاص.

وأشار المرشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى أنه يجب زيادة الرقابة الحكومية على الأعلاف؛ لأنها تمثل عنصرًا أساسيًّا، لافتًا إلى أنه منذ 3 سنوات كان يوجد مهندس زراعي من الوزارة بكل مصنع أعلاف؛ لمراقبة الجودة.