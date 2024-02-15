أخبار مصر

هل تطعيمات الأطفال تسبب أمراضا أو مشكلات صحية؟.. وزارة الصحة تجيب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطعيمات الأطفال تسبب أمراضا أو مشكلات صحية؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن التطعيمات فى الغالب تكون معطلة أو غير حية، وبالتالى استحالة تسببها الأمراض.

وحول التطعيمات الحية قالت فاكسيرا: التطعيمات الحية مثل الجديري المائي والحصبة، يمنع استخدامها مع الحوامل و مرضى نقص المناعة وأثناء تلقي مثبطات المناعة والكيماوي لضعف المناعة ولأنها في هذه الحالة يمكن أن تسبب المرض.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: يجب الاهتمام بأخذ التطعيمات الضرورية لمناعة قوية فى العام الجديد، التى تشمل لقاح الأنفلونزا الموسمية ولقاح الالتهاب الكبدى بى والتطعيمات الروتينية.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أهمية التطعيمات باعتبارها الأداة الأولى فى مواجهة العدوى المختلفة.

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن جميع التطعيمات متوفرة فى المصل واللقاح والصيدليات العامة ويمكن طلبها وتناولها بالمستشفيات المختلفة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements