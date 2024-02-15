شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطعيمات الأطفال تسبب أمراضا أو مشكلات صحية؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن التطعيمات فى الغالب تكون معطلة أو غير حية، وبالتالى استحالة تسببها الأمراض.

وحول التطعيمات الحية قالت فاكسيرا: التطعيمات الحية مثل الجديري المائي والحصبة، يمنع استخدامها مع الحوامل و مرضى نقص المناعة وأثناء تلقي مثبطات المناعة والكيماوي لضعف المناعة ولأنها في هذه الحالة يمكن أن تسبب المرض.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يجب الاهتمام بأخذ التطعيمات الضرورية لمناعة قوية فى العام الجديد، التى تشمل لقاح الأنفلونزا الموسمية ولقاح الالتهاب الكبدى بى والتطعيمات الروتينية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أهمية التطعيمات باعتبارها الأداة الأولى فى مواجهة العدوى المختلفة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن جميع التطعيمات متوفرة فى المصل واللقاح والصيدليات العامة ويمكن طلبها وتناولها بالمستشفيات المختلفة.