الأرصاد: أمطار تصل لرعدية وحبات برَد على هذه المناطق الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تدفق الخلايا الرعدية على السواحل الشمالية الغربية( الإسكندرية _ سيدي عبد الرحمن_ العلمين_ مطروح )

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن هذه الخلايا يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتقدم لتشمل( البحيرة وكفر الشيخ )

مع تقدم الوقت.

وأشارت إلى أن محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد يعاود عليهم الأمطار مره أخرى خلال الساعات القادمة.

ولفتت إلى أنه تظهر السحب الممطرة على خليج السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار تصل الى حد السيول.