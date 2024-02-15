شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان 2024 بشبرا الخيمة السبت والان مع تفاصيل الخبر
وانطلقت اليوم الخميس معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت الوزارة عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادر أيضاً.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتكثيف ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ تزامنا مع انطلاق معارض أهلا رمضان في المحافظات ، كما شكلت الوزارة مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
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