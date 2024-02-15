جوائز تصل لـ ١٥٠ الف دولار.. فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو للسلام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لجائزة "فيليكس هوفويت بوانيي لليونسكو لأبحاث السلام"، والتي تهدف إلى تكريم الأفراد أو المؤسسات أو الهيئات الخاصة أو العامة التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز السلام أو السعي والحفاظ عليه، وذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.

وأكدت منظمة اليونسكو أن جائزة فيليكس هوفويت بوانيي للسلام طُرحت منذ عام 1989، وقد سُميت باسم أول رئيس لجُمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار) تقديرًا لِجُهُوده في مجال السلام حول العالم.

وتُمنح الجائزة كل عامين، حيث تُقدر قيمتها بـ 150000 دولار أمريكي، تُقسم بالتساوي بين الفائزين "بحد أقصى ثلاثة" على أن يتم اختيارهم من قِبل لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى.

شروط الجائزة

- تقديم مُساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.

- تمتع المرشحون بسمعة دولية في مجال السلام.

- التزام المرشحون وعملهم في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام وإنسانيتهم بغض النظر عن أي اعتبارات عرقية أو سياسية أو دينية.

كيفية التقدم للجائزة

تُقدم الترشيحات إلى أمانة جائزة اليونسكو "فيليكس هوفويت بوانيي" باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، وذلك من خلال البريد الإلكتروني التالي: اضغط هنا ، وذلك في موعد غايته 29 فبراير 2024.