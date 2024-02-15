خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 11 ألف مخالفة تجاوز سرعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 18435 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 10956 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و373 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات لشروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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