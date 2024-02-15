بحضور جمهور غفير.. قصور الثقافة تختتم قافلتها الثقافية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت بقرية فيشا بالمحمودية بمحافظة البحيرة في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

انطلقت فعاليات اليوم الختامي من مدرسة فيشا الثانوية التجارية، مع الورش الفنية لنخبة من المتخصصين منها إكسسوارات وحقائب بالخرز، أشكال فنية بخامات معاد تدويرها، تصميم حقائب ومفارش بالكروشيه، إلى جانب ورشة عمل ميداليات بالريزن، وتعليم الطباعة بالاستنسيل.

وفي مدرسة فيشا للتعليم الأساسي أقيمت مجموعة آخرى من الورش منها ورشة إعادة تدوير خامات لعمل ماسكات وتيجان، وأخرى لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، تلاها لقاء حول المبادرة الرئاسية "ازرع"، وعرض مسرح عرائس وسط تفاعل كبير من الأطفال.

وضمن فعاليات القافلة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت فقرة اكتشاف مواهب فنية بمركز شباب فيشا تلاها عرض فني لفرقة أبي قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم.

واختتمت الفعاليات بتكريم القيادات التنفيذية بالقرية، و عدد من مديري المدارس، بحضور ريمون رفعت نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، د. محمد عبد الله مدير الإدارة الزراعية، والمهندس هشام أبو العز مدير منطقة الإصلاح الزراعي بالمحمودية.